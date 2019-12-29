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  • 29.12.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 13:00

üzerinden on binlerce işçi alımı ilanı açıklandı! na genel başvuru şartları nedir?

aracılığıyla yayımlanan ilanlar, on binlerce iş arayan vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İlanlarla her yıl milyonlara iş umudu olan İŞKUR'da yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Bu kapsamda kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere on binlerce işçi alımı yapılacak. Peki, na genel başvuru şartları nelerdir? İşte ilanlara dair bilgiler ve merak edilenler...

İŞKUR üzerinden on binlerce işçi alımı ilanı açıklandı!

Türkiye İş Kurum (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel işçi alımı ilanları vatandaşlar tarafından inceleniyor. Her hafta binlerce ilan duyuran kurum yüz binlerce vatandaşın iş bulmasını sağlıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlarla binlerce alım yapılacağı belirtildi. Özellikle danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi gibi yüzlerce alanda istihdam sağlanacak. İşte yayımlanan son güncel ilanlar...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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