İkinci promosyon ödemesi için geri sayım devam ederken, bankaların kampanyalarda yarışı sürüyor. Ocak ayına az bir zaman kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş promosyon tekliflerini merak ediyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Bu kapsamda emekliler arama motorlarında "Bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? " sorusuna yanıt arıyor. İşte emekliye sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.