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  • 29.12.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 10:35

teklifleri duyuruldu! Bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte sunulan rakamlar

Emekli vatandaşlar belirli tarihler aralığında bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Faydaların artması bekleniyor. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

Emekli promosyon teklifleri duyuruldu! İşte o ücretler...

İkinci promosyon ödemesi için geri sayım devam ederken, bankaların kampanyalarda yarışı sürüyor. Ocak ayına az bir zaman kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş promosyon tekliflerini merak ediyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Bu kapsamda emekliler arama motorlarında "Bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? " sorusuna yanıt arıyor. İşte emekliye sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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