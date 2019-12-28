Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" dedi. Şöyle devam etti: Ben 'Elektriğimi tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak istiyorum' diyen birey ve şirketler, elektriğini yenilenebilir kaynaklardan kullanabilecek. İnşallah bu tarifemizi de 2020'de başlatacağız.
- Ekonomi
- 28.12.2019
- Gazete
TürkAkım’ı 8 Ocak’ta açıyoruz
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" dedi. Şöyle devam etti: Ben 'Elektriğimi tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak istiyorum' diyen birey ve şirketler, elektriğini yenilenebilir kaynaklardan kullanabilecek. İnşallah bu tarifemizi de 2020'de başlatacağız.
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