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Seba Anadolu’da hayat bulacak

Seba İnşaat ve AG Hayat İnşaat A.Ş. ortaklığı ile hayata geçirilecek bir kentsel dönüşüm projesi olan Seba Hayat, İstanbul Ümraniye'de yer alıyor. 4 bin metrekare arsa alanına ve 30 bin metrekare inşaat alanına sahip Seba Hayat, 3 blokta toplam 176 daire ve 24 adet ticari üniteden oluşuyor.

Seba Anadolu’da hayat bulacak
Seba İnşaat ve AG Hayat İnşaat A.Ş. ortaklığı ile hayata geçirilecek bir kentsel dönüşüm projesi olan Seba Hayat, İstanbul Ümraniye'de yer alıyor. 4 bin metrekare arsa alanına ve 30 bin metrekare inşaat alanına sahip Seba Hayat, 3 blokta toplam 176 daire ve 24 adet ticari üniteden oluşuyor. Projede, yola cepheli A ve B bloklar 14, bahçe içinde yer alan C blok ise 15 kattan oluşuyor. 3+1 şeklinde tek daire tipinin yer aldığı projede, bu dairenin büyüklüğü 125 metrekare olarak tasarlandı. 2021'de teslim edilmesi planlanan projede yer alan daireler, 890 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Seba Hayat'ın LEED sertifikasına aday bir proje olduğuna vurgu yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Nedim Keçeli, "70 milyon lira tutarında bir yatırım bedeliyle Seba Hayat'a başladık. Bu, bir kentsel dönüşüm projesi" dedi.

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