Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi. Yapılan kurul toplantısında 2020 Ocak-Mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 28.12.2019
- Gazete
Elektriğe zam olmayacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi. Yapılan kurul toplantısında 2020 Ocak-Mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadesini kullandı.
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