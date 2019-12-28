Sigarada düz ve standart paket uygulamasına geçilirken eski paketlerin satışına 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edileceği belirtildi. Özellikle 2020 yılına az bir zaman kala sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merakla araştırılıyor. Peki, 2020'de sigaraya zam yapılacak mı? Sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen bilgiler...

2020 YILINDA SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...