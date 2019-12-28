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  • 28.12.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 18:50

2020'de ? ne kadar olacak? İşte güncel fiyat listesi

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte na zam yapılıp yapılmayacağı sigara tiryakileri tarafından merak ediliyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medya sigaraya zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Paylaşılan görsellerle yeni sigara fiyatlarının belli olduğu iddia edildi. Bu kapsamda pek çok kişi 2020'de sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, olacak? İşte güncel fiyat listesi...

2020'de sigara fiyatları ne kadar olacak?

Sigarada düz ve standart paket uygulamasına geçilirken eski paketlerin satışına 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edileceği belirtildi. Özellikle 2020 yılına az bir zaman kala sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merakla araştırılıyor. Peki, 2020'de sigaraya zam yapılacak mı? Sigara fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen bilgiler...

2020 YILINDA SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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