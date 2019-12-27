Yerli otomobil SUV ve Sedan modelleri nasıl olacak? Vatandaşlar özellikle şu saatlerde bu soruya yanıt arıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun geliştirdiği yerli otomobil bugün görkemli bir törenle tanıtıldı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki tanıtımda kırmızı beyaz SUV ve Sedan modelleri tanıldı. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

SUV VE SEDAN MODELLERİ