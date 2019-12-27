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  • 27.12.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:45

Tarihi gün! SUV ve Sedan modelleri nasıl olacak? İşte SUV ve ...

Türkiye'nin i görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. Bu kapsamda vatandaşlar yerli otomobil SUV ve Sedan modelleri nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte yerli otomobil SUV ve ...

Yerli otomobil SUV ve Sedan modelleri nasıl olacak?

Yerli otomobil SUV ve Sedan modelleri nasıl olacak? Vatandaşlar özellikle şu saatlerde bu soruya yanıt arıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun geliştirdiği yerli otomobil bugün görkemli bir törenle tanıtıldı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki tanıtımda kırmızı beyaz SUV ve Sedan modelleri tanıldı. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

SUV VE SEDAN MODELLERİ

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