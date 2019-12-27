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Ekonomi basını bir araya geldi

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel 'Yılbaşı Buluşması', KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle başta olmak üzere EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekonomi basını bir araya geldi
Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel 'Yılbaşı Buluşması', KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle başta olmak üzere EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. EGD yılbaşı buluşmasında, aralarında Yazı İşleri Müdürlerimiz Emre Şahin ve Mehmet Ali Akada'nın da olduğu, meslekte 20 yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edildi.

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