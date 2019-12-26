Yerli üretime 5 milyon TL! Arazi ve faiz desteği devrede...

Türkiye'nin 2023 hedeflerinde önemli yer tutan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla üretimi ve bunların ihracatının geliştirilmesi amacıyla yeni stratejiler uygulamaya konuluyor. Her alanda yerli üretim kabiliyetinin geliştirilmesi, Türkiye'nin kalkınmasında ve dışa bağımlılığının azaltılmasında kritik rol oynuyor. Türkiye'nin son dönemdeki atılımlarla savunma sanayiinde ulaştığı yerlilik oranının diğer sektörlere yayılması ve kritik teknoloji geliştirilmesi amacıyla destek ve teşvikler sağlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu hedeflerin gerçekleştirilmesi kapsamında çeşitli destek programları bulunuyor.
300 ÜRÜN YERLİLEŞECEK
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, bakanlık ve ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşvikler tek pencereden yönetiliyor. Programla desteklenecek öncelikli sektörler makine, kimya, eczacılık, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat ile ulaşım araçları şeklinde sıralanıyor. Söz konusu sektörlerde 300'den fazla ürünün yerlileştirilmesiyle yılda yaklaşık 30 milyar doların Türkiye'de kalması hedefleniyor. Bu kapsamda, TÜBİTAK Ar-Ge, KOSGEB de KOBİ desteği sunarken, stratejik yatırım ve proje bazlı destekler sağlanıyor. Sağlanan destekler arasında KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi avantajlı teşvikler bulunuyor. KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 'Stratejik Ürün Destek Programı' ile 5 milyon liraya kadar destek veriyor. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile de orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar KOSGEB tarafından yine 5 milyon liraya kadar destekleniyor.
300 ÜRÜN YERLİLEŞECEK
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, bakanlık ve ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşvikler tek pencereden yönetiliyor. Programla desteklenecek öncelikli sektörler makine, kimya, eczacılık, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat ile ulaşım araçları şeklinde sıralanıyor. Söz konusu sektörlerde 300'den fazla ürünün yerlileştirilmesiyle yılda yaklaşık 30 milyar doların Türkiye'de kalması hedefleniyor. Bu kapsamda, TÜBİTAK Ar-Ge, KOSGEB de KOBİ desteği sunarken, stratejik yatırım ve proje bazlı destekler sağlanıyor. Sağlanan destekler arasında KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi avantajlı teşvikler bulunuyor. KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 'Stratejik Ürün Destek Programı' ile 5 milyon liraya kadar destek veriyor. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile de orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar KOSGEB tarafından yine 5 milyon liraya kadar destekleniyor.
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