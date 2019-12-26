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  • 26.12.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 20:53

Rakam açıklandı! ve ne kadar oldu? 2020'de dahil asgari ücret kaç TL oldu?

ve ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın merakla yanıt beklediği bu soru bugün yanıt buldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı. Vatandaşlar asgari ücretin açıklanmasının ardından dahil asgari ücret kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar oldu?

Asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar bugün netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirledi. Peki, asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar oldu? AGİ dahil asgari ücret kaç TL oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra yatırılacak.

Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi.

"Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ORANININ ÇOK ÜZERİNDE BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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