Fiber altyapıda ABD’yi solladık Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom, toplamda 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı.

T ürkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom, toplamda 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalıştıklarını söyleyerek, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibin 7 katı altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti. Önal, "Abone fiberleşme oranıyla Türkiye; ABD, Kanada, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi ülkeleri geride bıraktı" dedi.





Azize ÇAVUŞ