26 Aralık Perşembe gününün en çok araştırılanları arasında dolar ve euro yerini aldı. Uzun bir süredir inişli çıkışlı bir seyir izleyen dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5.9348'den işlem görüyor. Vatandaşlar bu kapsamda 26 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte güncel döviz kurları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?