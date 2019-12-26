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  • 26.12.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:38

günü düşüşle kapattı! 26 Aralık canlı dolar ve alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte döviz kurları

ve daki güncel durum, başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9390'dan işlem gördü. Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamladı. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi. İşte 26 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dolar günü düşüşle kapattı! Dolar ve euro kaç TL oldu?

26 Aralık Perşembe gününün en çok araştırılanları arasında dolar ve euro yerini aldı. Uzun bir süredir inişli çıkışlı bir seyir izleyen dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5.9348'den işlem görüyor. Vatandaşlar bu kapsamda 26 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte güncel döviz kurları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?

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