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Çocuk erken emekli eder mi?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü yazısında emeklilikle ilgili merak edilen, "Emeklilik için 200 gün primim eksik. 1 çocuk için 720 gün borçlanma yapıldığı söylendi. Tamamını mı ödemeliyim?" sorusunu cevapladı. Detaylar haberimizde...

Çocuk erken emekli eder mi?
Emeklilik için 200 gün primim eksik. 1 çocuk için 720 gün borçlanma yapıldığı söylendi. Tamamını mı ödemeliyim? Meryem AKINCI
Doğum borçlanması kadınlar için erken emeklilik sağlayan çok önemli bir avantaj. Sigortalı olduktan sonra gerçekleşen doğumlarda anneler çalışmadıkları günleri borçlanarak, bu şekilde 2.160 gün (6 yıl) kazanabiliyor. 1 çocuk için 2 yıl, yani 720 gün borçlanma imkanı var. Ancak bu yapılabilecek borçlanmanın üst sınırını gösteriyor. Dolayısıyla ihtiyacınız olduğu kadar borçlanabilirsiniz. Sizin eğer 200 güne ihtiyacınız varsa, bu kadar gün borçlanarak priminizi tamamlayabilirsiniz. O yüzden borçlanmak için 'ya başvurduğunuzda 200 gün borçlanmak istediğinizi belirtin, ödeyeceğiniz rakam da buna göre çıkartılacaktır.

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