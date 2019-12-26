Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında, en düşük 286 bin 950 lira, en yüksek 287 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 287 250 liradan tamamladı. Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar bu kapsamda canlı çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?