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  • 26.12.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 19:00

son 4 ayın zirvesinde! 26 Aralık kapanışta canlı çeyrek ve gram ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek nın ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288 lira oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi. Gram 288 liraya yükselerek yaklaşık olarak 4 ayın zirvesini gördü. Peki, 26 Aralık kapanışta canlı çeyrek ve ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın piyasasında, en düşük 286 bin 950 lira, en yüksek 287 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 287 250 liradan tamamladı. Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar bu kapsamda canlı çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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