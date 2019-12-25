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  • 25.12.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:58

'tan faiz müjdesi! "Yüzde 50-100" faiz indirimi olacak! 25 Aralık

Halbank'tan esnafa faiz müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, esnafın 'tan 2020 yılında kullanacağı kredilerin faiz oranında yüzde 50 indirime gidildi. Peki, Halbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Halkbank ihtiyaç, taşı konut kredisi faiz oranları...

Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!

Halbank'tan son dakika faiz indirimi müjdesi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank, KOBİ ve esnafın önceki yıllarda kullandığı kredilerin 2020 yılındaki ödemelerinde yüzde 50, KOSGEB girişimci kredisinden yararlananlara da faiz oranında yüzde 100 faiz indirimi yaptı. Peki, güncel Halbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Halkbank ihtiyaç, taşı konut kredisi faiz oranları...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank'ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

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