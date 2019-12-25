Halbank'tan son dakika faiz indirimi müjdesi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank, KOBİ ve esnafın önceki yıllarda kullandığı kredilerin 2020 yılındaki ödemelerinde yüzde 50, KOSGEB girişimci kredisinden yararlananlara da faiz oranında yüzde 100 faiz indirimi yaptı. Peki, güncel Halbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Halkbank ihtiyaç, taşı konut kredisi faiz oranları...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank'ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

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