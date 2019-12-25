Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bir Kuşak Bir Yol projesine 2027'ye kadar Çin'in 1 trilyon 300 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Lojistik Master Planı" toplantısında konuştu.

Bakan Turhan "Türkiye olarak 2034 yılında Uzakdoğu ile olan ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Ülkemizin bir trilyon dolar ihracat hedefi için sadece batı değil, doğu bölgelerinin de verimli kullanılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

SANAYİNİN REKABET GÜCÜ ARTACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgeleri (OSB), özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedeflerinin olduğunu, bu hatlarla birlikte yeni lojistik merkezleri kurarak sanayinin rekabet gücünü artıracaklarını ifade etti.



Lojistik Master Planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla tanıtıldı.



Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma alanında 17 senede kat ettiği mesafenin pek çok ülkeye örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu söyledi.