Piyasaların kapanış saatinden itibaren altın fiyatlarında yükseliş yaşandığı görülüyor. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar gün sonu gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,70 lira oldu. İşte 25 Aralık anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?