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  • 25.12.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 18:25

Gün sonunda nın yükselişi sürüyor! 25 Aralık anlık çeyrek altın alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Vatandaşlar haftanın üçüncü işlem gününde ndaki güncel durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 285 bin 500 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 286,70 liradan tamamladı. Peki, 25 Aralık anlık çeyrek altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Piyasaların kapanış saatinden itibaren altın fiyatlarında yükseliş yaşandığı görülüyor. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar gün sonu gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 286,70 lira oldu. İşte 25 Aralık anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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