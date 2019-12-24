On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Meclise yeni geleceği iddia edilen paketin içerisinde vergi ve prim borçlarını yapılandırmasına rağmen ödemediği için iptal edilen kişilere af hakkı verilecek. İddiaya göre meclise gelecek yeni yasa ile beraber vergi ve prim borcu olan kişilere yönelik olarak başlatılan aftan yararlanan ancak ödeme yapmadığı için bu hakkını kaybeden kişilere yönelik olarak yeni bir çalışma yapılacak. Vergi cezalarında uzlaşma sağlanırsa ödenecek vergi, gecikme cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ