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  • 25.12.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:21

? çıktı mı, var mı? ?

Vergi affı çıkacak mı? Sorusu binlerce vergi borcu olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. Vergi indirimi ve vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak? ile ilgili gelişmeleri binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıyor.

Vergi affı çıkacak mı 2020? En son vergi affı ne zaman çıkarıldı?

On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Meclise yeni geleceği iddia edilen paketin içerisinde vergi ve prim borçlarını yapılandırmasına rağmen ödemediği için iptal edilen kişilere af hakkı verilecek. İddiaya göre meclise gelecek yeni yasa ile beraber vergi ve prim borcu olan kişilere yönelik olarak başlatılan aftan yararlanan ancak ödeme yapmadığı için bu hakkını kaybeden kişilere yönelik olarak yeni bir çalışma yapılacak. Vergi cezalarında uzlaşma sağlanırsa ödenecek vergi, gecikme cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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