ULAK hamlesi Vodafone, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif istasyona sahip operatör oldu.

V odafone , Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif istasyona sahip operatör oldu. İstasyonlar için Rize'deki açılış törenine Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve Vodafone yetkilileri katıldı. TÜM MANŞETLER