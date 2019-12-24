Çalışanlar dikkat! Fazla sosyallik işten etmesin...

İletişim araçları hayatımızın ayrılmaz parçası. Çalışırken de bizimle birlikte oluyor. Peki telefonla konuşmak ya da sosyal medyada olmak bizi işimizden eder mi? Evet edebilir. O yüzden dikkat etmemiz gereken hususlar var. Öncelikle belirtelim, bir kişi sırf telefonla konuştuğu için işten çıkartılamaz. Ancak, telefonla konuşması, işi açısından sakıncalı ise (örneğin çağrı merkezinde çalışıyorsa) ya da mesai saatlerinde işini yapmak yerine uzun süreli telefon konuşmaları yapıyorsa bu durum işten atılması için geçerli neden olur.
Geçerli nedenle işten çıkarılan kişiye tazminat ve diğer hakları da ödenir. İşyerinde 30'dan fazla işçi yoksa, işveren bir sebep göstermeden de haklarını vererek işçisini çıkartabilir. 30 ve fazla çalışan varsa, işe geri dönüş imkanı bulunduğundan, geçerli neden isteniyor. Yapılan eylemler işyerine ve işverene zarar veriyorsa bu kez tazminatsız çıkartma da gündeme gelir. Bu sadece telefon konuşmasıyla değil, sosyal medya ve internet mesajlarıyla da gerçekleşebilir. Burada haklı feshe neden olacak ahlak ve iyi niyet kuralları devreye giriyor.
BUNLARI YAPMAYIN
Telefonla işleri aksatacak kadar uzun konuşmayın.
İşe girerken kendinizle ilgili yanlış bilgi vermeyin.
Arkadaşlarınıza uygunsuz mailler atmayın.
İnternette oyun oynamayın.
Sosyal medyada işyerini kötüleyen, işverenin ya da ailesinin itibarını zedeleyici paylaşımlardan uzak durun.
İşverenin güvenini kötüye kullanmayın, işyerinin sırlarını ifşa etmeyin.
İşyerinde rahatsızlık verecek şekilde arkadaşlardan borç istemeyin.
Geçerli nedenle işten çıkarılan kişiye tazminat ve diğer hakları da ödenir. İşyerinde 30'dan fazla işçi yoksa, işveren bir sebep göstermeden de haklarını vererek işçisini çıkartabilir. 30 ve fazla çalışan varsa, işe geri dönüş imkanı bulunduğundan, geçerli neden isteniyor. Yapılan eylemler işyerine ve işverene zarar veriyorsa bu kez tazminatsız çıkartma da gündeme gelir. Bu sadece telefon konuşmasıyla değil, sosyal medya ve internet mesajlarıyla da gerçekleşebilir. Burada haklı feshe neden olacak ahlak ve iyi niyet kuralları devreye giriyor.
BUNLARI YAPMAYIN
Telefonla işleri aksatacak kadar uzun konuşmayın.
İşe girerken kendinizle ilgili yanlış bilgi vermeyin.
Arkadaşlarınıza uygunsuz mailler atmayın.
İnternette oyun oynamayın.
Sosyal medyada işyerini kötüleyen, işverenin ya da ailesinin itibarını zedeleyici paylaşımlardan uzak durun.
İşverenin güvenini kötüye kullanmayın, işyerinin sırlarını ifşa etmeyin.
İşyerinde rahatsızlık verecek şekilde arkadaşlardan borç istemeyin.
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