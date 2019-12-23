TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için TOKİ tarafından "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi için başvurular alınıyor. Başvuruların tamamlanması için kısa bir süre kalırken başvuru yapan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

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