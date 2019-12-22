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’den 45 kente

tarafından geliştirilen yerli ve milli , 'in desteğiyle büyümeye devam ediyor. 2022 yılına kadar Turkcell şebekesinde 45 şehirde toplam 2 bin 900 ULAK baz istasyonu 4.5G hizmeti vermeye başlayacak. ULAK'ın Turkcell şebekesinde kullanıldığı il sayısı, 2020 yılı sonunda 14'e çıkacak ve daha sonra artacak.

Turkcell’den 45 kente ULAK
Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli ULAK, 'in desteğiyle büyümeye devam ediyor. 2022 yılına kadar Turkcell şebekesinde 45 şehirde toplam 2 bin 900 baz istasyonu 4.5G hizmeti vermeye başlayacak. ULAK'ın Turkcell şebekesinde kullanıldığı il sayısı, 2020 yılı sonunda 14'e çıkacak ve daha sonra artacak.

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