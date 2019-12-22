Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Turkcell'in desteğiyle büyümeye devam ediyor. 2022 yılına kadar Turkcell şebekesinde 45 şehirde toplam 2 bin 900 ULAK baz istasyonu 4.5G hizmeti vermeye başlayacak. ULAK'ın Turkcell şebekesinde kullanıldığı il sayısı, 2020 yılı sonunda 14'e çıkacak ve daha sonra artacak.
- Ekonomi
- 22.12.2019
- Gazete
Turkcell’den 45 kente ULAK
Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Turkcell'in desteğiyle büyümeye devam ediyor. 2022 yılına kadar Turkcell şebekesinde 45 şehirde toplam 2 bin 900 ULAK baz istasyonu 4.5G hizmeti vermeye başlayacak. ULAK'ın Turkcell şebekesinde kullanıldığı il sayısı, 2020 yılı sonunda 14'e çıkacak ve daha sonra artacak.
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