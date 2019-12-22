22 Aralık evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, maaşların hangi illere yatırıldığı konusunda güncel listeyi araştırmaya devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 22 Aralık evde bakım parası yatan iller güncel liste... Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

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