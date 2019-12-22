2020 asgari ücret brüt net zammı yeni haber! Asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için kaç para? Olacak sorusu arama motorlarında zirveye ulaştı. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor. Peki, Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret görüşmeleri bitti mi? Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak.

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