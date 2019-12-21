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Kullanılmayan ler yanar mı? İzinler istenilen zamanda kullanılabilir mi?

Çalışanların büyük çoğunluğu yazın lerini kullandı ama izni kalanlar da oldu. Şimdi yılın bitmesiyle birlikte bu izinlerin silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Peki kullanılmayan izinler yanar mı? İzinler istenilen zamanda kullanılabilir mi? İşte çalışanların leriyle ilgili merak edilen soruların cevapları...

Kullanılmayan izinler yanar mı?
Çalışanların büyük çoğunluğu yazın izinlerini kullandı ama izni kalanlar da oldu. Şimdi yılın bitmesiyle birlikte bu izinlerin silinip silinmeyeceği merak ediliyor.

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