Çalışanların büyük çoğunluğu yazın izinlerini kullandı ama izni kalanlar da oldu. Şimdi yılın bitmesiyle birlikte bu izinlerin silinip silinmeyeceği merak ediliyor.
- Ekonomi
- 21.12.2019
- Gazete
Kullanılmayan izinler yanar mı? İzinler istenilen zamanda kullanılabilir mi?
Çalışanların büyük çoğunluğu yazın izinlerini kullandı ama izni kalanlar da oldu. Şimdi yılın bitmesiyle birlikte bu izinlerin silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Peki kullanılmayan izinler yanar mı? İzinler istenilen zamanda kullanılabilir mi? İşte çalışanların yıllık izinleriyle ilgili merak edilen soruların cevapları...
- Dolar haftayı düşüşle kapattı! İşte güncel döviz kurları
- Pınar Abay’a önemli görev
- Bakan açıkladı: 18.00 itibarıyla hesaplara yatacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.