Yurt dışına açılmak kolaylaştı

Türk Eximbank, yurt dışına açılmak isteyen firmalar için marka kredisini, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenledi. Banka, marka kredisini, azami 3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde yurt dışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sundu. Kredinin faiz oranı ise euribor+2.75 olarak belirlendi. Genel Müdür Ali Güney, "Uzun süredir 3 yıl vade ile sınırlı olan marka kredimizin toplam vadesini azami 10 yıla çıkardık. Ayrıca 10 yıl vade, 3 yıla kadar da geri ödemesiz dönem içeriyor. Son dönemde fonlama maliyetlerindeki düşüşleri eş zamanlı kredi faizlerimize yansıtarak marka alımlarında ihracatçılarımızın uluslararası rekabet avantajına sahip olmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda marka kredimizde faiz indirimimiz, vade değişimini de dikkate aldığımızda 100 baz puanın üzerindedir" dedi.
HANGİ ŞARTLAR VAR
Marka Kredisi Programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/ tesis satın alınması; Türk malı/ markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılması ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için; kredi başvuru tarihinden en çok 1 yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanıyor. Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/ gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve koruma süresinin devam ediyor olması gerekiyor. Markanın haciz, rehin ve benzeri nedenlerle sınırlandırılmamış olması da şart koşuluyor.
TUTARI EXIMBANK BELİRLİYOR
Türk Eximbank, Marka Kredisi Programı ile firmalarımızın yurt dışına açılmasını destekliyor. Kredi tutarları, markalaşmaya yönelik yapılmış/ yapılacak harcamalar ve sözleşmeler dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirleniyor.
HANGİ ŞARTLAR VAR
Marka Kredisi Programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/ tesis satın alınması; Türk malı/ markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılması ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için; kredi başvuru tarihinden en çok 1 yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanıyor. Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/ gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve koruma süresinin devam ediyor olması gerekiyor. Markanın haciz, rehin ve benzeri nedenlerle sınırlandırılmamış olması da şart koşuluyor.
TUTARI EXIMBANK BELİRLİYOR
Türk Eximbank, Marka Kredisi Programı ile firmalarımızın yurt dışına açılmasını destekliyor. Kredi tutarları, markalaşmaya yönelik yapılmış/ yapılacak harcamalar ve sözleşmeler dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.