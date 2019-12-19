memurun ve emeklinin gözü(KPDK) bugünkü toplantısında. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılacak.