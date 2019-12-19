Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) bugünkü toplantısında. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılacak.
- Ekonomi
- 19.12.2019
- Gazete
Emekli ve memura kazanç masası! KPDK bugün toplanıyor
KPDK, hükümet ve memur temsilcilerinin katılımıyla bugün toplanıyor. Sözleşmelilere kadro, emeklilere aile yardımı başta olmak üzere pek çok talepm asaya gelecek...
Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) bugünkü toplantısında. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılacak.
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