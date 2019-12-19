Aksaray'da KOSGEB'den aldığı destekle çikolata imalathanesi açan 2 çocuk annesi Dilek Akgül, şehir temalı yaptığı çikolatalara yoğun talep alıyor. Kapadokya'ya özgü balon ve peribacaları gibi figürler ile İstanbul'un tarihi yerleri ve köprüleri gibi şehir temalı çikolatalar yapan Akgül, sosyal medya aracılığıyla hem Aksaray'dan hem de çevre illerden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. 20 farklı türde çikolata yapan Akgül, doğuma özel hediyelik ürünler, kız isteme merasimleri için özel çikolatalar ve misafirlere yönelik ikramlıklar da yapıyor. Akgül, "50 bin lira hibe desteğiyle açtığım imalathaneyi 2 yıldır işletiyorum. Gelen talebe yetişemiyorum. Aksaray'da bu sektörde bir kadın olarak ilkim" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 19.12.2019
- Gazete
Çikolatalarına talep yağıyor
Aksaray'da KOSGEB'den aldığı destekle çikolata imalathanesi açan 2 çocuk annesi Dilek Akgül, şehir temalı yaptığı çikolatalara yoğun talep alıyor. Kapadokya'ya özgü balon ve peribacaları gibi figürler ile İstanbul'un tarihi yerleri ve köprüleri gibi şehir temalı çikolatalar yapan Akgül, sosyal medya aracılığıyla hem Aksaray'dan hem de çevre illerden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.
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