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Çikolatalarına talep yağıyor

'da 'den aldığı destekle çikolata imalathanesi açan 2 çocuk annesi , şehir temalı yaptığı çikolatalara yoğun talep alıyor. Kapadokya'ya özgü balon ve peribacaları gibi figürler ile 'un tarihi yerleri ve köprüleri gibi şehir temalı çikolatalar yapan Akgül, aracılığıyla hem Aksaray'dan hem de çevre illerden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Çikolatalarına talep yağıyor
Aksaray'da KOSGEB'den aldığı destekle çikolata imalathanesi açan 2 çocuk annesi Dilek Akgül, şehir temalı yaptığı çikolatalara yoğun talep alıyor. Kapadokya'ya özgü balon ve peribacaları gibi figürler ile 'un tarihi yerleri ve köprüleri gibi şehir temalı çikolatalar yapan Akgül, aracılığıyla hem 'dan hem de çevre illerden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. 20 farklı türde çikolata yapan Akgül, doğuma özel hediyelik ürünler, kız isteme merasimleri için özel çikolatalar ve misafirlere yönelik ikramlıklar da yapıyor. Akgül, "50 bin lira hibe desteğiyle açtığım imalathaneyi 2 yıldır işletiyorum. Gelen talebe yetişemiyorum. Aksaray'da bu sektörde bir kadın olarak ilkim" şeklinde konuştu.

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