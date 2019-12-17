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lar birleşiyor

Genel Müdürü , kamu larının kontrolünde bulunan şirketlerinin birleştirilmesi projesine ilişkin, "Proje tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken sektörün pazar payı büyüyecek, ürün gamı artacak" dedi.

Sigortalar birleşiyor
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, kamu larının kontrolünde bulunan şirketlerinin birleştirilmesi projesine ilişkin, "Proje tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken sektörün pazar payı büyüyecek, ürün gamı artacak" dedi.

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