Sigortalar birleşiyor

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin birleştirilmesi projesine ilişkin, "Proje tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken sektörün pazar payı büyüyecek, ürün gamı artacak" dedi.
- Ekonomi
- 17.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.