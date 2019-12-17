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  • 17.12.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 21:19

Bir banka daha 0.99 müjdesini duyurdu! Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank, QNB ne kadar?

Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar tarafından peş peşe yapılan faiz indirimlerine üç aylık süreçte yoğun talepte bulunuldu. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankaların faiz indirimindeki yarışı devam ederken araba ve ev almak ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların güncel faiz indirimlerini merak ediyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank, QNB ...

Bir banka daha 0.99 müjdesini duyurdu! Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank, QNB kredi faiz oranları ne kadar?

En uygun krediyi hangi banka veriyor? Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların kredi faiz indirimindeki yarışı devam ediyor. Son olarak bir banka daha vatandaşlara müjdeyi verdi. Garanti BBVA'nın, Yeni Yıl Kredisi kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. Peki, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, QNB Finansbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu oranlar...

FAİZİ 0.99'A İNDİRDİ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yılın son günlerinde küçük büyük fark etmeden bütün ihtiyaçlara yönelik cazip fırsatlarla Yeni Yıl Kredisi sunuyor.

31 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek.

Yeni Yıl Kredisi kullanmak isteyenler; Garanti BBVA şubelerinden, www.garantibbva.com.tr adresindeki İnternet Şubesi'nden, Garanti BBVA Mobil'den ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı'ndan başvuruda bulunabiliyor.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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