Bugünkü
Takvim

300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor

Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki ticaret hacmini 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için 19 Aralık'ta masaya oturulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk görüşmeyi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ile yapacaklarını söyledi.

300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor
Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki ticaret hacmini 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için 19 Aralık'ta masaya oturulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk görüşmeyi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ile yapacaklarını söyledi.

Hazal ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri