300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor

Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki ticaret hacmini 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için 19 Aralık'ta masaya oturulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk görüşmeyi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ile yapacaklarını söyledi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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