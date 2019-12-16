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  • 16.12.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 17:19

Devlet Başkanı Putin bizzat açıkladı: Hepsini sattık

Devlet Başkanı , bu yıl silah ının geçen yıla göre artarak 13 milyar dolara ulaştığını söyledi. Putin, "Bu larda yaklaşık 35 milyar rublelik (558 milyon dolar) anlaşma imzalandı." dedi.

Putin bizzat açıkladı: Hepsini sattık

Devlet Başkanı , yabancı devletlerle askeri teknik iş birliği komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın silah ticaretine ilişkin bilgiler verdi.

Rus silah ve askeri teçhizat ının arttığına dikkat çeken Putin, "Bu yıl 13 milyar dolar değerinde silah satışı yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar dolardan daha fazladır. Yaptırımlara ve haksız rekabetin artmasına rağmen küresel silah pazarında Rusya'nın pozisyonu daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

558 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI
Putin, bu yıl yabancı ülkelerin, Rusya'da düzenlenen farklı larda savunma sanayisinin başarıları ile tanıştığını belirtti.

Bu fuarlarda beşinci nesil Su-57 model savaş uçağı, Mi-38T model ağır yük taşıma helikopteri ve dördüncü nesil orta menzilli uçaksavar füze sistemi Viking gibi askeri araç ve silahların tanıtıldığını anlatan Putin, "Bu fuarlarda yaklaşık 35 milyar rublelik (558 milyon dolar) anlaşma imzalandı. Genel olarak Rus silahlarının sipariş portföyü istikrarlı bir seviyede bulunuyor ve 50 milyar doları aşıyor" dedi.

Putin, silah satışı konusunda kıtası dahil Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri ve diğer geleneksel ortaklara önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Afrika ülkelerine yönelik uygun ve esnek ödeme koşullarında silah satış anlaşmaları üzerinde çalışılmasını istedi.

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