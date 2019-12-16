16 Aralık evde bakım maaş yatan iller sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz.

16 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının şu ana kadar Tekirdağ, Aydın ,Trabzon, Isparta, Düzce, Kırklareli, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli ,Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Aksaray, Osmaniye, Tokat, Hatay ve Samsun'da yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...