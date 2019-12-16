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  • 16.12.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 16:16

16 Aralık sorgulama! Evde bakım maaşları hangi tarihte ödenecek?

16 Aralık evde bakım maaş yatan iller, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Maaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırılıyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar 16 Aralık evde bakım maaş yatan iller sorgulama işlemi hakkında araştırma yapıyor. Peki, evde bakım maaşları hangi tarihte ödenecek? İşte maaşların yatırıldığı iller...

16 Aralık evde bakım maaş yatan iller hangileri?

16 Aralık evde bakım maaş yatan iller sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz.

16 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının şu ana kadar Tekirdağ, Aydın ,Trabzon, Isparta, Düzce, Kırklareli, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli ,Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Aksaray, Osmaniye, Tokat, Hatay ve Samsun'da yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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