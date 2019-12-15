Otomotivde, ocakkasım döneminde 7 milyar 663 milyon dolarlık dış satıma imza atan Bursa, sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracatın 24 milyar 172 milyon dolarlık dilimini Bursa ile Kocaeli, İstanbul ve Sakarya sırtladı.
- Ekonomi
- 15.12.2019
- Gazete
İhracatın 4’te biri Bursa’dan
Otomotivde, ocakkasım döneminde 7 milyar 663 milyon dolarlık dış satıma imza atan Bursa, sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracatın 24 milyar 172 milyon dolarlık dilimini Bursa ile Kocaeli, İstanbul ve Sakarya sırtladı.
- Altında düşüş! Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
- 2020 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak?
- 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar olacak?
- Sahibinden satılık yolcu uçağı! Pazarlık ve takas yok
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.