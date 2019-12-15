İhracatın 4’te biri Bursa’dan Otomotivde, ocakkasım döneminde 7 milyar 663 milyon dolarlık dış satıma imza atan Bursa, sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracatın 24 milyar 172 milyon dolarlık dilimini Bursa ile Kocaeli, İstanbul ve Sakarya sırtladı.

O tomotivde , ocakkasım döneminde 7 milyar 663 milyon dolarlık dış satıma imza atan Bursa, sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracatın 24 milyar 172 milyon dolarlık dilimini Bursa ile Kocaeli, İstanbul ve Sakarya sırtladı. TÜM MANŞETLER