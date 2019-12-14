Tabanlıoğlu’na Hollanda’da büyük ödül

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 12. Dünya Mimarlık Festivali - WAF 2019'da 'Turizm Yatırımları Proje' kategorisinde Tabanlıoğlu Mimarlık'ın tasarladığı 'Tersane İstanbul' büyük ödüle layık görüldü. Tersane İstanbul, sahip olduğu güçlü tarihi bağlar, özel yapılar ve endüstriyel donanım ile yaklaşık 6 asırdır faaliyette olmasıyla dünyada benzeri bulunmayan Tersane-i Amire bünyesindeki Haliç, Camialtı ve Taşkızak tersanelerini de kapsıyor. Proje, karakter sahibi yapılı çevre öğelerini, yerin dokusunu koruyarak, yeniden işlev ve kentsel alan kazanma yaklaşımıyla geliştiriliyor. Çok işlevlikarma kullanımlı, kentsel bir dönüşüm öngören proje; kıyı alanının özelliklerine duyarlı yaklaşımıyla, topografik eşikler nedeniyle kapalı konumda olan sahil şeridinin kent yaşamına entegre edilmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.
- Ekonomi
- 14.12.2019
- Gazete
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