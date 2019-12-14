Sitede yaşayanlar apartman aidatını ödemezse ne olur? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Site sakinlerinin birçoğu aidatlarını düzenli ödemiyor. Bunun üzerine aidatlara zam üstüne zam yapılıp, ödeyenlere haksızlık yapılıyor? Aidatları düşürmek ve ödemeyenlerin ödemesini sağlamak için ne yapılabilir?



Özellikle günümüzde kentleşmenin ve toplu yapıların sayılarının artmasıyla neredeyse bir kasaba büyüklüğünde siteler yapılır hale geldi. Sosyal donatıları olan ve güvenlik, temizlik, vale gibi birçok hizmetin de sunulduğu bu sitelerde, bu hizmetlerin sekteye uğramaması için, sitenin neredeyse tek gelir kaynağı olan aidatların doğru bir şekilde belirlenmesi ve tahsil edilmesi çok önemlidir. Aidatların belirlenmesi bir bütçe işidir ve tahmini giderlerin hesaplanması ile oluşan bütçenin yönetim planına göre kat maliklerine paylaştırılması usulüyle yapılmalıdır. Yoksa aidatını ödemeyenlerin yarattığı sıkıntının faturası, ödeyenlerin aidatlarına yansıtılmamalıdır. Aidat borcunu ödemeyenler için aksi yönetim planında belirtilmemişse yasal olarak belirlenmiş aylık yüzde 5 gecikme faizi işletilerek icra takibi yapılmalı ve alacak bu yolla tahsil edilerek hizmetlerin devamlılığı sağlanmalıdır. Genel kurullara katılarak yönetime fikrinizi iletmeli ve diğer kat malikleri ile de konuşarak çözüme kavuşturmalısınız.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL