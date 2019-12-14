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  • 14.12.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 14:59

'nda sahibinden satılık yolcu uçağı! Pazarlık ve takas yok

İstanbul 'nda park halinde bulunan tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda pazarlık ve takasın yapılamayacağı belirtildi.

Sahibinden satılık yolcu uçağı! Pazarlık ve takas yok

ticari uçuşlara kapanmasıyla birlikte uçuş özelliğini yitirmiş büyük ve küçük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapıyor. Apronda kullanılmayacak şekilde parçaları sökülmüş halde duran 1995 model yolcu uçağı, bir ilan sitesi aracılığıyla satışa sunuldu.

600 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKTI
tipi hurda uçak, 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, cafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor.

PAZARLIK VE TAKAS YOK
Pazarlıksız ve takas kabul edilmeyeceği belirtilen 1995 model uçak nakliye masrafları hariç 600 bin liradan satışa sunuldu.

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