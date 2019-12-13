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Yabancıların gözü lojistik sektöründe

Coğrafi konumunun sağladığı stratejik avantajla lojistik sektöründe öne çıkan 'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. 'un yeni havalimanında 135 milyon euroluk yeni yatırım yapan Alman , Türkiye'de sıfırdan şirket kurarak büyüyen Dubai merkezli Körfez'in en büyük lojistik şirketlerinden Aramex en dikkat çekenleri.

Yabancıların gözü lojistik sektöründe
Coğrafi konumunun sağladığı stratejik avantajla lojistik sektöründe öne çıkan 'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. 'un yeni havalimanında 135 milyon euroluk yeni yatırım yapan Alman DHL, Türkiye'de sıfırdan şirket kurarak büyüyen Dubai merkezli Körfez'in en büyük lojistik şirketlerinden Aramex en dikkat çekenleri. Bir de satın alma yolunu tercih eden firmalar var ki bunların sayısı hızla artıyor. Japon devi Yusen ve Hitachi, Alman devi Kühne-Nagel, Güney Koreli CJ Group, Dubai merkezli Abraaj Capital, Avustralyalı Toll Global ise bunlar arasında en dikkat çekenleri. Bu listeye son olarak merkezli Kerry Logistics firması, Türk şirketi ASAV'ın çoğunluk hissesini bünyesine katarak eklendi.

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