Bugünkü
Takvim

Merkez Bankası faizi 12’den vurdu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Son indirimle birlikte Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 12 puanlık düşüş gerçekleştirmiş oldu.

Merkez faizi 12’den vurdu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Son indirimle birlikte Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 12 puanlık düşüş gerçekleştirmiş oldu. Kuruldan yapılan açıklamada, "Son veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası faizi 12’den vurdu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri