Merkez Bankası faizi 12’den vurdu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Son indirimle birlikte Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 12 puanlık düşüş gerçekleştirmiş oldu. Kuruldan yapılan açıklamada, "Son veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir" denildi.
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