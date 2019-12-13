Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Kurum tarafından her gün kamu ve özel kuruluşlar işçi ve personel alımı ilanları duyuruluyor. İlanlara iş arayışı olan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak yayımlanan ilan ve yapılan duyurularla güvenlik görevlisi ve bekçi yapılacağı belirtildi. İşte ilanlara dair merak edilenler...

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İLANLARI

Çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere personel alım ilanları İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına güvenlik görevlisi yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN