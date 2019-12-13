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8.845 sağlıkçı alınıyor

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan hastane ve sağlık kurumlarına 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yapılacak alımlar için adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 19 Aralık günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

8.845 sağlıkçı alınıyor
Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan hastane ve sağlık kurumlarına 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yapılacak alımlar için adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 19 Aralık günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, KPSS- 2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, idil ve konuşma terapisti alınacak.

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