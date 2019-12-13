TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için yapılacak konut projesinin detayları belli oldu. İnşaasına yılbaşından sonra başlanacak konutların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Peki, 2020 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

2020 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 15 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak, Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak, Aylık hane halkı geliri net 5.500 TL'nin üstünde olmamak.

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