Enflasyon tahmini yüzde 11.62’ye indi

Merkez Bankası; reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla yaptığı Aralık ayı beklenti anketini yayımladı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 12.18 iken, Aralık'ta yüzde 11.62'ye geriledi. Dolar kuru beklentisi de 5.81'e düştü.
- Ekonomi
- 10.12.2019
- Gazete
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