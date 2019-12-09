9 Aralık Pazartesi günü dolar ve eurodaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Geçen haftanın son işlem gününde dolara uluslararası piyasalarda talebin artmasının etkisiyle paralel 5,7898'e kadar yükselen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,46 artışla 5,7771'den tamamladı. TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bu kapsamda merakla bekleniyor. İşte 9 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?