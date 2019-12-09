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  • 09.12.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 17:44

Haftanın ilk gününde ve euro yükseldi! 9 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ve euronun ne kadar olduğu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7810'dan işlem gördü. Dolar ve euroda inişli ve çıkışlı seyir devam ederken TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı beklenmeye başlandı. Peki, 9 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolarda hareketlilik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

9 Aralık Pazartesi günü dolar ve eurodaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Geçen haftanın son işlem gününde dolara uluslararası piyasalarda talebin artmasının etkisiyle paralel 5,7898'e kadar yükselen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,46 artışla 5,7771'den tamamladı. TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bu kapsamda merakla bekleniyor. İşte 9 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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