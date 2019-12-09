Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta 5.7758 liradan tamamladığı haftanın ardından yeni güne 5.7805 seviyesinde başladı. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin gelişmeler de takip edilen diğer konular arasında. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları...

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