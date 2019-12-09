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  • 09.12.2019 08:26
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 08:26

da son durum: 9 Aralık ve oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 5.7778 seviyesinde kapanan , 9 Aralık'a 5.7805 liradan başladı. Piyasalarda bu hafta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta 5.7758 liradan tamamladığı haftanın ardından yeni güne 5.7805 seviyesinde başladı. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin gelişmeler de takip edilen diğer konular arasında. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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