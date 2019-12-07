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  • 07.12.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 10:43

ne kadar olacak? 2020 Ocak emekli maaşı yeni zamlı liste

ne kadar olacak? , Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Bu bağlamda, internet üzerinde zamlı lliste araştırılmaya başlandı. Emekli maaş zammının yanı sıra Ocak'ta ek ödeme tutarları da yükselecek. Peki, SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak emekli maaşı yeni zamlı liste...

İşte emekli maaşı yeni zamlı liste

Emekli 2020 Ocak zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Emekli maaşının zamlanmasıyla beraber emeklilerin cebine girecek ek ödemede artacak. Emekli vatandaşların maaş ödeme tarihleri tahsis numarası, doğum tarihi vb. bilgilerine göre değişiklik göstermektedir. SGK SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak emekli maaşı yeni zamlı liste...

2020 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin ne kadar zam alacağı Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. 12.5 milyon emekli emekli zamlarına ek olarak yüzde 4 zam verilmesini talep ediyor. Ayrıca SSK ve Bağ-kur emeklileri de Memurlar ve memur emeklileri 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa Ocak'ta fark alacak.

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