Emekli 2020 Ocak zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Emekli maaşının zamlanmasıyla beraber emeklilerin cebine girecek ek ödemede artacak. Emekli vatandaşların maaş ödeme tarihleri tahsis numarası, doğum tarihi vb. bilgilerine göre değişiklik göstermektedir. SGK SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2020 Ocak emekli maaşı yeni zamlı liste...

2020 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin ne kadar zam alacağı Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. 12.5 milyon emekli emekli zamlarına ek olarak yüzde 4 zam verilmesini talep ediyor. Ayrıca SSK ve Bağ-kur emeklileri de Memurlar ve memur emeklileri 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa Ocak'ta fark alacak.

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