Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem buzağı destek ödemesinin hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala bu destekten faydalanan vatandaşlar gelecek açıklamayı bekliyor. İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte ayrıntılar...

2018 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.