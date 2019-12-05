Doğa isyanı! 3 aydır maaşlar ödenmiyor

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji'nde aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı. Öğretmenler tüm alacakları ödenene kadar derslere girmeyeceklerini açıkladı. Okul yönetiminin yaşananlara sessiz kalmasına öfkelenen veliler de öğretmenlerin boykotuna destek verdi. Öğretmenler, okulların önünde açıklama yaparak durumlarını anlattı.
SATIŞTA SONA GELİNDİ
Uzun süredir satışı gündemde olan okulun Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise personele şu açıklamayı gönderdi: "Kurumumuzun bu sancılı süreçten çıkması adına yapılan görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa sürede resmi açıklama yapılacaktır."
Doğa Koleji'ni 2016 yılında Metal Yapı Konut'un sahibi Ömer Saçaklıoğlu almıştı. Türkiye genelinde 123 kampüsü bulunan Doğa Koleji'nin sahipleri hakkında Temmuz 'da icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesindeydi.
SATIŞTA SONA GELİNDİ
Uzun süredir satışı gündemde olan okulun Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise personele şu açıklamayı gönderdi: "Kurumumuzun bu sancılı süreçten çıkması adına yapılan görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa sürede resmi açıklama yapılacaktır."
Doğa Koleji'ni 2016 yılında Metal Yapı Konut'un sahibi Ömer Saçaklıoğlu almıştı. Türkiye genelinde 123 kampüsü bulunan Doğa Koleji'nin sahipleri hakkında Temmuz 'da icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesindeydi.
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