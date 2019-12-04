Engelli ataması ayın son haftası Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde ayın son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde ayın son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" dedi. Selçuk, 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamın 10 kat artarak 56 bine yükseldiğini vurguladı. TÜM MANŞETLER