Ülkemizde 4 mevsim de yaşanıyor. Özellikle kış ayları yurdun büyük bir bölümünde oldukça soğuk ve karlı geçiyor. Dolayısıyla kış aylarında araç kullanmak daha da zorlaşıyor.

Kış aylarında havaların soğuması ve özellikle de 7 derecenin altına düşmesi ile birlikte araçlarda kullanılan yaz lastikleri sertleşir ve yol tutuşu zayıflar. Bu nedenle yaz lastiğine göre daha yumuşak olan ve kauçuk karışımından yapılan kış lastiklerinin yol tutuşu bu mevsimde daha iyidir. Ayrıca kış lastiği sadece karlı havalarda değil, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde de standart lastiğe göre çok daha iyi yol tutuş ve fren mesafesi sağlamaktadır. Ayrıca ıslak ve kuru zeminlerde herhangi bir performans kaybı yaşamaz. Örnek vermek gerekirse, binek araçla yapılan testlerde 80 km hızla buzlu bir yolda fren yapıldığında kış lastiği bulunan araç için 65 metre fren mesafesi ölçülmüş, yaz lastiği bulunan araç için ise 80 metre fren mesafesi ölçülmüştür. Aradaki 15 metrelik mesafe bir hayat kurtarmak için çok büyük önem taşımaktadır.